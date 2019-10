O menor e mais urbano, ao som de David Bowie

20/10/2019 | 07:20



Rodeado de bons teatros na Avenida Paulista, o edifício Santos Augusta não se sentiu ameaçado e abriu nos seus três primeiros andares o Teatro Unimed, projeto do arquiteto Isay Weinfeld e com curadoria de Monique Gardenberg. O teatro intimista de 240 lugares, revestido com madeira em seu interior, foi inaugurado com a elegância e estilo de Lazarus, último musical escrito por David Bowie e Enda Walsh. "Nada como começar com um grande artista para nos inspirar", afirma o arquiteto.

Mesmo abrigado por um edifício, o teatro está aberto para a rua. Antes de adentrar o espaço, é possível sentar-se em um dos bancos espalhados pela calçada ou mesmo tomar um café no Perseu. Empresas de tecnologia e moda também ocupam o prédio.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.