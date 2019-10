Cachorrão sofre revés por 3 a 2 para o XV de Piracicaba

da Redação



19/10/2019 | 23:03



O EC São Bernardo acabou perdendo a invencibilidade na terceira fase da Copa Paulista, ontem. Classificado antecipadamente, o Cachorrão deu oportunidade para atletas que não vinham jogando e perdeu para o XV de Piracicaba, por 3 a 2, no Estádio Barão de Serra Negra. Com o resultado, o time enfrentará o São Caetano na semifinal, enquanto o adversário duela com o Mirassol.

Dentro de campo, o EC São Bernardo procurou trocar passes e chegar ao gol adversário em jogadas trabalhadas. Porém, o XV abriu o placar aos dez minutos. Depois, o Cachorrão foi para cima e igualou com gol de Felipinho, pegando rebote de chute de Felipe Sussai.

Na segunda etapa, o adversário voltou a ficar na frente no início. O Cachorrão, no entanto, não desistiu. Em bate rebate na área, Ruhan aproveitou para mandar para os fundo das redes. No último minuto, o árbitro assinalou pênalti para o XV, que converteu e decretou os 3 a 2. Após a partida, o técnico Renato Peixe enalteceu o desempenho dos atletas. “Eu tenho que parabenizar os jogadores que atuaram hoje. Demos oportunidade para eles e jogamos de igual para igual com o XV, que é um dos favoritos. Fico muito feliz por isso. Agora é pensar na semifinal porque é outro campeonato. Vamos descansar e chegar inteiro para fazer excelente jogo”, disse.