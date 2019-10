Na despedida, Ramalhão perde por 1 a 0 do Ferroviária

da Redação



19/10/2019 | 23:02



Em disputa de despedida da Copa Paulista, o Santo André foi derrotado por 1 a 0 pelo Ferroviária. Os dois times se enfrentaram ontem, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, apenas para cumprir tabela. As duas equipes já não tinham mais chances de ir à semifinal da competição.

Com o resultado, o Ferroviária termina a última rodada da terceira fase da Copa Paulista na terceira colocação do grupo dez, com sete pontos somados. Já o Ramalhão fecha o torneio com três pontos, em quarto lugar. São Caetano e Mirassol avançaram às semifinais, com 13 e 11 pontos, respectivamente.

A PARTIDA

O gol que garantiu a vitória aos donos da casa veio logo nos cinco primeiros minutos da partida, quando Rodolfo converteu o belo passe que recebeu de Cristian.

Na dianteira, o Ferroviária conseguiu criar mais jogadas ofensivas e deixou o Santo André com dificuldades de reagir até o fim do primeiro tempo.

Na segunda etapa da partida, as duas equipes, já desclassificadas, entregaram os pontos e pouco fizeram para mudar o placar.

Apesar da eliminação, tanto o Ramalhão quanto o Ferroviária vão disputar, no ano que vem, a elite do Campeonato Paulista.