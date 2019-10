São Caetano poupa equipe e assiste triunfo do Mirassol

da Redação



19/10/2019 | 23:00



Com a classificação garantida, o São Caetano entrou em campo, ontem, utilizando um time alternativo, repleto de pratas da casa, para enfrentar o Mirassol no Anacleto Campanella.

Diante das ausências, o clube visitante levou a melhor e venceu por 2 a 0. O Azulão encerrou a sua participação na terceira fase da Copa Paulista na liderança do grupo dez, com 13 pontos conquistados.

Mais eficiente nas chances que criou, o Mirassol abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Léo Aquino bateu cruzado, sem chance de defesa para o goleiro Douglas. Já o São Caetano desperdiçou grande oportunidade de empatar na etapa final, quando Régis sofreu falta dentro da grande área. Pênalti anotado e cobrado por Ermínio, porém, bem defendido pelo goleiro Matheus.

O Mirassol, por sua vez, definiu o resultado no lance seguinte. João Denoni aproveitou cruzamento vindo da direita e finalizou de primeira para assegurar a vitória, pelo placar de 2 a 0.

“A gente nunca quer perder. Mas a necessidade fez com que mudássemos o time. O nosso desgaste foi muito grande nas últimas partidas, com alguns jogadores machucados”, disse o técnico do Azulão, Marcelo Vilar. “Nós já éramos o primeiro colocado, então não tinha motivo para colocar os jogadores em risco. Lançamos um time alternativo e eu gostei de alguns aspectos, entretanto, a vitória não veio”, concluiu. Na semifinal o São Caetano enfrentará o EC São Bernardo.