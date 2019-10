E assim se anunciou o Rodoanel

Ademir Medici

Seu primeiro nome foi Via Perimetral Metropolitana, projetada para cortar sem dó e sem piedade os nossos mananciais

Há 30 anos o engenheiro Luiz Célio Bottura, da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), veio a Mauá, reuniu-se com quatro prefeitos e informou que uma nova obra viária cortaria o Grande ABC. Uma via expressa de 150 quilômetros, 50% dos quais dentro da região, passando por 18 municípios da Grande São Paulo.

Licitação prevista para março de 1990.

Custo orçado: US$ 1,1 bilhão.

“A empresa vencedora responderá pela construção e manutenção da via, em troca de concessão para explorar financeiramente o solo ao redor do viário – com implantação de terminais de carga – e pedágio, por um período não inferior a 50 anos”, disse o engenheiro Bottura.

notícia foi dada aos prefeitos Amaury Fioravanti (Mauá), Luiz Carlos Grecco (Ribeirão Pires), Luiz Tortorello (São Caetano) e Cido Franco (Rio Grande da Serra). Os três outros prefeitos, Celso Daniel (Santo André), Mauricio Soares (São Bernardo) e José Augusto (Diadema) não participaram da reunião.

Haverá desmatamento, disseram os técnicos.

REPERCUSSÃO

O Diário deu a notícia. E ouviu os ambientalistas, que se posicionaram totalmente contrários ao projeto.

Hermínio Costa, do Sats (Serviço Aeroterrestre de Salvamento): “Pela intenção do Estado, fica claro não haver preocupação com o meio ambiente. Há soluções alternativas como ferrovia, hidrovia ou mesmo a Índio Tibiriçá, usada com a interligação Imigrantes-Anchieta”.

Antonio Sanches, o saudoso ambientalista do Riacho Grande: “O Estado é um predador feroz que costuma socializar o prejuízo de suas devastações”.

Virgilio Alcides de Faria (MDV – Movimento em Defesa da Vida): “Além dos desmatamentos, as obras atrairão invasões, promovendo um adensamento populacional”.

Vera Rotondo (movimento Terra Viva): “O que é mais importante, escoar o tráfego ou assegurar a qualidade da água que se bebe?”

30 ANOS DEPOIS...

A Via Perimetral Metropolitana recebeu o nome de Rodoanel Mário Covas.

Não está totalmente pronto.

Não evitou a desindustrialização do Grande ABC.

É usado por todos nós como opção de deslocamento para fora da região.

E quanta flora e fauna foram destruídas...



Há 60 anos.

Santo André e os JAI; a presença de Rosa Branca

Em 1959, sediando a edição XXIV dos Jogos Abertos do Interior – Jogos pela primeira vez realizados na região –, Santo André se transformou em grande desfile de atletas vindos de mais de 100 cidades.

Uma surpresa: o favorito São Carlos, do astro Rosa Branca, perdeu para São Vicente na bola-ao-cesto: 57 a 47.

Um contratempo: o mau tempo em Santo André fez com que as partidas de tênis fossem transferidas para Santos.

No torneio entre Santos e Santo André, no Tênis Clube santista, deu Santos: 3 sets a zero.

Resultados envolvendo cidades da região:

Tênis masculino: Santo André 3, Campinas 2.

Xadrez masculino: Barretos 3, Mauá 0.

Voleibol masculino: Londrina 2, São Bernardo 0; Altinópolis 2, São Caetano 0.

Voleibol feminino: São Bernardo 2, Ribeirão Pires 1.

Bola-ao-cesto masculino: Santo André 66, Andradina 47; Sorocaba 81, São Bernardo 62.

Bochas: Santo André 3, São Bernardo 0



Sexta-feira, 20 de outubro de 1989 – ano 32, edição 7201

Manchete – Eleições presidenciais: Brizola adia visita ao Grande ABC

Data – ETE Lauro Gomes, a antiga ETI, em São Bernardo, faz 25 anos e abre 80 novas vagas.

Cultura & Lazer – Começa a X Feira do Livro no Teatro Municipal de Santo André.

Polícia – Serralheiro é assassinado pelo irmão em Diadema.

Em 20 de outubro de...

1914 – A guerra. Manchete do Estadão: o envio de novos contingentes pelo Canadá; as perdas inglesas; a iminência da fome na Bélgica.

1954 – Entra em funcionamento a Cooperativa de Consumo dos Empregados das Companhias Rhodia, Rhodiaceta e Valisère, hoje Coop.

1974 – A Sociedade Cultural ABC inaugura o Salão de Festas Engenheiro Antonio Pezzolo. A entidade foi fundada em 1954 e congrega a comunidade japonesa de Santo André.

