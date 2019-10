Santo André inaugura a primeira fase do Parque Linear

Vinicius Castelli

Do Diário do Grande ABC



20/10/2019 | 07:28



A população da Vila Sacadura Cabral está em festa. E com razão. A Prefeitura de Santo André inaugurou na manhã de ontem a primeira fase do Parque Linear Prestes Maia, iniciativa que tem como meta revitalizar o entorno da Avenida Prestes Maia. O evento contou com a presença do prefeito Paulo Serra (PSDB), da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade Ana Carolina Barreto Serra e outras autoridades.

O local, uma praça que fica embaixo do viaduto Rotary, no cruzamento com a Avenida Lauro Gomes, ganhou duas quadras de futebol society com grama sintética e fechamento em alambrado, além de paisagismo, bancos no entorno, balanços, gangorra e gira gira para a criançada se divertir. Isso sem contar a nova iluminação em LED, rebaixamento de guias, lixeiras.

O custo da parte entregue ficou em R$ 350 mil, segundo Paulo Serra, que participou, ao lado de diversas crianças, de jogo de futebol que inaugurou uma das quadras. “Hoje esse espaço melhora a qualidade (de vida) das pessoas. Elas precisam de saúde e educação. Mas precisam também de lazer e cultura. Precisam se encontrar, confraternizar”, disse. Segundo o prefeito, a região ganhará ainda os “cursos do Fundo Social de Solidariedade, que têm transformado vidas”. Para ele, o maior desafio, agora, é manter o local com a mesma qualidade que está sendo entregue à população. “Vocês precisam tomar conta disso, se apossar”, afirmou.

Angelina Nunes de Oliveira, 66 anos, foi uma das pessoas da comunidade que conversou com o poder público para que a ação fosse realizada. “Moro no bairro desde 1971. Estou muito feliz hoje. Realizamos um sonho aqui. O objetivo, com esse espaço, era tirar as crianças das praças onde não há coisas boas. Aqui tem ambiente saudável para elas. Tira o jovem da violência”, refletiu.

Eduardo Resende, 40, morador da Vila Sacadura Cabral, comemorou a revitalização. “Agora posso trazer a criançada para brincar. Tenho três filhos. Nunca imaginei que esse lugar pudesse ficar bonito assim.”

Outro morador do bairro, Valdeci Pereira Santana, 40, foi ver de perto a inauguração do local e ficou muito feliz com o novo espaço. Disse que levará o filho para jogar bola. “Dá um ânimo e tira a criançada da rua. Há opção de lazer agora”, disse.

Na Operação Prestes Maia, a Prefeitura ainda realizará a criação de quadra ao lado da passarela Tainá Teixeira da Silva, revitalização e iluminação da pista de caminhada próximo ao Corpo de Bombeiros na avenida e implantação de ecoponto do Semasa na rotatória que dá acesso ao viaduto Luis Meira, entre outras ações.



Obras na Família do Cruzado serão retomadas

Desde 2012, as obras na Clínica da Família do Cruzado, no Jardim Santo André, estão paradas. Ontem o prefeito Paulo Serra (PSDB) assinou ordem de serviço para retomada dos trabalhos no equipamento. A futura Clínica da Família, no cruzamento da Rua dos Vicentinos com a Rua Canossa, contará com quatro equipes de estratégia saúde da família e duas de saúde bucal para atender cerca de 14 mil pessoas por mês.

“É possível fazer diferente, oferecer serviço público de qualidade para a nossa gente. Essa região tem recebido muitas melhorias que estão saindo do papel, como a entrega da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Jardim Santo André, de duas creches, e, na próxima semana, a Praça da Cidadania, com esporte, cultura, lazer geração de emprego e oportunidades para a população”, disse Paulo Serra.

O local terá oito consultórios médicos, sendo cinco clínicos, três consultórios com sanitário, sala de odontologia, farmácia, sala de suturas e curativos, vacina, coleta, sala de inalação, de observação com sanitário para pessoas com deficiência, sala de espera, atendimento, prontuário, agendamento e procedimentos.