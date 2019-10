Dortmund bate Mönchengladbach, quebra série negativa e cola nos líderes do Alemão

19/10/2019 | 16:54



Em duelo direto pelas primeiras posições, o Borussia Dortmund derrotou o líder Borussia Mönchengladbach em casa, no Signal Iduna Park, por 1 a 0, neste sábado, deu fim a uma série de três empates consecutivos e encostou nos líderes do Campeonato Alemão.

Depois de três empates seguidos em 2 a 2 com Eintracht Frankfurt, Werder Bremen e Freiburg, o Borussia Dortmund conseguiu vencer e, com isso, subiu para o quarto lugar, agora com 15 pontos, apenas a um do Borussia Mönchengladbach, que apesar do revés, segue na ponta. A liderança, porém, é provisória, uma vez que o Schalke 04, ainda entra em campo nesta rodada, no domingo e, se vencer o Hoffenheim, assume o primeiro lugar.

A rodada foi perfeita para o Dortmund, já que foi o único time entre os cinco primeiros que venceu. O vice-líder Wolfsburg, que tem a mesma pontuação do Mönchengladbach, mas leva a pior no número de vitórias (4 contra 5), só empatou com o RB Leipzig, o quinto colocado, e o Bayer de Munique, que ocupa o terceiro posto, também ficou no empate com o Augsburg.

Mesmo desfalcado de alguns de seus principais jogadores, como Sancho, punido por se atrasar após defender a seleção inglesa, Pablo Alcácer, com problemas musculares, e Götze, gripado, a equipe de Dortmund foi superior e chegou à vitória pelos pés de seu craque, Marco Reus, no segundo tempo.

Grande algoz do Mönchengladbach, seu ex-time, que defendeu por três anos, Reus recebeu do belga Thorgan Hazard e finalizou rasteiro, por debaixo do goleiro, para marcar. Foi o quinto jogo consecutivo em que o meia balançou as redes contra sua ex-equipe. Após abrir o placar, os donos da casa ainda tiveram dois gols anulados com o ajuda do árbitro de vídeo.

O Borussia Dortmund volta a campo na quarta-feira, às 16 horas (de Brasília) para defender a invencibilidade e a liderança do Grupo E da Liga dos Campeões. O time alemão, que soma quatro pontos, assim como o Barcelona, encara a Inter de Milão no San Siro.