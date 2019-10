Kylie Jenner estaria feliz que Travis Scott está por perto, após rapper fraturar o joelho

19/10/2019 | 16:10



Será que existe esperança de uma reconciliação entre Kylie Jenner e Travis Scott? Parece que sim! Uma fonte revelou à People que após o rapper ter fraturado o joelho, ele tem passado bastante tempo na casa de Kylie, com quem é pai de Stormi.

- Não é algo novo que eles passem muito tempo juntos. Mesmo após decidirem dar um tempo, ele ainda passam tempo juntos e com Stormi. E Travis sempre foi livre para entrar e sair da casa de Kylie para que pudesse ver a filha. Agora que ele não está trabalhando, seu tempo livre é todo de Stormi. Kylie e Travis sempre se divertiram sendo pais juntos, mas você pode ver que ela está feliz que Travis não está trabalhando. Kylie está feliz de ter ele por perto.

Travis caiu durante uma apresentação em Nova York, nos Estados Unidos, e a fonte afirma que talvez ele precise passar por uma cirurgia.

- Ele ainda pode ter que fazer uma cirurgia no joelho, e aí ele vai se recuperar na casa de Kylie também. E como os feriados estão chegando, eles vão continuar passando muito tempo juntos. Eles são ótimos juntos. Existe esperança de que as coisas irão se acertar.

E eles realmente parecem fazer uma dupla e tanto! Na última quinta-feira, dia 17, Kylie e Travis levaram a filha para uma festa de Halloween, a Nights Of The Jack, acompanhados da irmã mais velha da empresária, Kourtney Kardashian, e de dois de seus filhos, Penelope e Reign. Uma fonte revelou à publicação que o clima entre os dois era ótimo e que eles formavam uma boa equipe nos cuidados com Stormi.

- Eles estavam bem envolvidos com a Stormi, se revezando para andar com ela em um carrinho rosa da Ariel. Eles estavam extremamente atenciosos e prestando atenção nela o tempo todo.

Kylie confirmou que o casal estava dando um tempo por meio de uma postagem em seu Twitter no começo de outubro. Tomara que eles se reconciliem, né?