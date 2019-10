Eva Mendes fala sobre maternidade: - Ninguém me disse que seria como um trabalho de verdade

19/10/2019 | 16:10



Eva Mendes participou do programa The Kelly Clarkson Show e decidiu mandar a real sobre maternidade! A atriz, que atualmente está afastada dos holofotes e dedica seu tempo para cuidar das filhas, Amada e Esmeralda, de seu relacionamento com Ryan Gosling, disse que acredita que seu trabalho como mãe em tempo integral é bem mais difícil que o do marido, e desabafou:

- As pessoas são muito doces - eles tentam te avisar, te preparar quando você está grávida, mas ninguém consegue. Ninguém.

Sempre bem-humorada, Eva continuou:

- E ninguém me disse que seria mesmo um trabalho. E um trabalho para o qual eu preciso de muitas habilidades em diferentes áreas. Sou motorista, cozinheira, assistente pessoal de chefes abusivas, disse a atriz, em meio a risos da plateia.

Eva também contou que ela e o marido são bem controladores quando o assunto são as filhas, e não poupou elogios ao amado. Durante o programa, foi exibida uma foto antiga do casal na première do longa O Lugar Onde Tudo Termina, estrelado pelos dois em 2013. A atriz disse:

- Essa sou eu tipo: não estou apaixonada por ele. O que? Não estou apaixonada! Estávamos tentando ser bem profissionais.

Eles são um casal incrível, né?