Jenna Dewan revela que descobriu de namoro de Channing Tatum com Jessie J pela internet

19/10/2019 | 15:11



Jenna Dewan, ex-esposa de Channing Tatum, está lançando seu novo livro, Gracefully You: How to Live your Best Life Every Day, e nele dá detalhes sobre a separação com o ator, com quem é mãe de Everly.

Jenna revelou, no livro, que Channing não a avisou sobre seu affair com Jessie J, e que ela acabou descobrindo após os primeiros rumores surgirem na internet, em outubro de 2018.

- Eu estava no avião, sozinha, descobrindo sobre seu novo relacionamento. Me senti sem rumo. Escolher a elegância enquanto eu descobria tudo sobre minha vida pessoal junto com o resto do mundo foi bem difícil.

Ela também contou que, após o divórcio, sua válvula de escape foi o trabalho, já que ela e Tatum decidiram pela separação um dia antes dela iniciar as gravações da segunda temporada do programa World Of Dance.

- O divórcio nunca foi meu sonho, mas lá estava eu, aprendendo e crescendo enquanto passava por um. No começo eu me voltei às soluções típicas. Bebi muito vinho com amigos. Tive vários momentos de choro dolorosos. E essas dua coisas foram necessárias para e levar à próxima hora, próximo dia, próxima semana. A separação me testou de formas que não achei que fossem possíveis. Eu comecei a me perguntar se tudo que eu acreditava e que sempre falava era real.

Apesar do desabafo, Jenna está vivendo uma ótima fase na vida pessoal: a atriz está grávida de seu novo namorado, o ator Steve Kazee. Ainda bem, né?