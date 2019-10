19/10/2019 | 14:10



Boa notícia! A Globo confirmou neste sábado, dia 19, que o programa Só Toca Top ganhará uma edição especial de verão, comandada por Ludmilla e Mumuzinho!

Segundo a emissora, o programa começará a ser gravado em dezembro na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, e contará com várias participações especiais. No Instagram do Só Toca Top, Mumuzinho escreveu:

Muito feliz. Obrigado pela oportunidade!

Quem já está ansioso para conferir?