Dele Alli salva o Tottenham da derrota com gol no fim; Chelsea ganha do Newcastle

19/10/2019 | 13:45



Um gol de Dele Alli aos 41 da etapa final salvou o Tottenham de uma derrota para o lanterna Watford em casa, neste sábado, pela nona rodada do Campeonato Inglês. O placar de 1 a 1 acabou sendo considerado lucro para uma equipe que continua a oscilar no campeonato. Outro time de Londres, o Chelsea, passou pelo Newcastle com 1 a 0 no marcador.

O empate em seu estádio representou a chegada aos 11 pontos para o atual vice-campeão europeu, que está em um razoável sétimo lugar e ainda pode ser ultrapassado por outras equipes ao final da rodada. Já o Watford, com apenas quatro e ainda sem vencer, é o último lugar na tabela.

Doucoure inaugurou o marcador para o time visitante aos seis minutos da primeira etapa, aproveitando cruzamento de Daryl Janmaat pela direita com um leve desvio que matou Paulo Gazzaniga.

Nem mesmo as movimentações de Lucas Moura e Dele Alli próximos a Harry Kane no comando de ataque conseguiram dar mais letalidade à equipe de Londres, que sofreu para chegar ao empate apenas aos 41 da segunda etapa. E o gol saiu contando com uma falha grotesca do goleiro Ben Foster. Alli aproveitou a saída atabalhoada do camisa 26 do Watford para igualar o marcador.

No Stamford Bridge, o gol da vitória do Chelsea sobre o Newcastle também demorou a sair. Foi marcado somente aos 28 minutos do segundo tempo por Marcos Alonso. A equipe da casa só conseguiu furar a retranca dos visitantes quando Hudson-Odoi serviu o lateral esquerdo, que bateu forte para superar Dubravka.

A conquista dos três pontos levou o Chelsea aos 17 pontos, em condições de continuar lutando pelas primeiras colocações. O Newcastle, por sua vez, se manteve na zona de rebaixamento, com oito pontos ganhos.

Outro time que está na parte de cima da tabela, em perseguição ao líder Liverpool, é o Leicester, que, jogando em casa, passou pelo Burnley, de virada, por 2 a 1. Os gols da equipe da casa foram marcados por Vardy e Tielemans, após Wood abrir o placar para o time de Lancashire no início do duelo.

Pelo mesmo placar, o Aston Villa venceu o Brighton, em seu estádio, enquanto Bournemouth e Norwich ficaram no 0 a 0 e Wolverhampton e Southhampton no 1 a 1.