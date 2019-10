Xuxa Meneghel posta homenagem em aniversário de filha de Junno Andrade: Minha segunda filha

19/10/2019 | 13:11



Xuxa Meneghel usou seu Instagram para fazer uma homenagem fofa à Luana Andrade, filha de seu namorado, Junno Andrade. A Rainha dos Baixinhos publicou um vídeo em formato boomerang em que aparece dando um beijinho na enteada, e se declarou na legenda.

Hoje é o aniversário da minha segunda filha, Luluka. Eita pessoinha linda, uma voz de anjo, uma carinha perfeita e que é a razão de eu ter me apaixonado pelo Ju sete anos atrás.

Xuxa continuou, mostrando que eles são mesmo uma grande família, dizendo que Sasha é como uma irmã para Luana.

Luluka, eu, seu pai e sua irmã, Sasha, temos muito orgulho de você, e tenha certeza que Deus vai sempre te proteger, pois é o maior desejo de quem te ama.

Que amor! Luana respondeu à homenagem escrevendo o seguinte nos comentários:

Xu, te amo, te amo, te amo! Obrigada por estar sempre do meu lado me ajudando com tudo.

Nos comentários, inclusive, vários internautas parabenizaram Luana, e outros brincaram com a sorte da garota por ser enteada de Xuxa. Quem também gostaria de fazer parte dessa família?