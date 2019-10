Polônia: decisão do Parlamento britânico é adiamento e não rejeição ao Brexit

19/10/2019 | 12:37



O primeiro-ministro da Polônia, Mateusz Morawiecki, disse que seu país não vê a votação deste sábado do Parlamento britânico como uma rejeição ao acordo do Brexit, mas como um adiamento. Morawiecki disse em uma mensagem no Twitter imediatamente após a votação que a Polônia "apoiará uma abordagem positiva em nível da União Europeia à proposta do governo de Boris Johnson".

Os parlamentares britânicos votaram neste sábado para adiar a decisão se apoiam ou não o acordo Brexit fechado por Johnson com a UE, atrapalhando os planos do governo de deixar o bloco no fim deste mês. Numa sessão especial do Parlamento, os legisladores votaram, por 322 votos a 306, para suspender a aprovação do acordo Brexit até que a legislação para implementá-lo seja aprovada. Isso significa que Johnson precisará pedir à UE um adiamento da saída do Reino Unido do bloco.

O primeiro-ministro polonês assinalou que, para os 27 líderes da UE, "evitar o Brexit caótico e sem acordo deve ser nossa principal prioridade". Os líderes da UE terão que decidir sobre qualquer prorrogação do prazo do Brexit, que vai até 31 de outubro.

A União Europeia (UE) disse que cabe ao governo do Reino Unido dizer aos 27 Estados membros da UE "o mais rápido possível" que ações vai tomar após o acordo do Brexit não ter sido votado neste sábado. A porta-voz da Comissão Europeia Mina Andreeva afirmou que o executivo do bloco acompanhou a sessão do Parlamento britânico e não sugeriu um curso de ação. "Caberá ao governo do Reino Unido nos informar sobre os próximos passos o mais rápido possível", disse ela no Twitter. Se o acordo fosse aprovado, o Parlamento da UE poderia apoiar o acordo do Brexit na noite de quinta-feira. Fonte: Associated Press.