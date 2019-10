Já classificado, Cachorrão busca a liderança do grupo

Anderson Fattori



19/10/2019 | 11:35



Aliviado com a classificação assegurada na semifinal da Copa Paulista, mas concentrado na busca da primeira posição do grupo. É com esse espírito que o EC São Bernardo entra em campo hoje, às 16h, para enfrentar o XV de Piracicaba, no Interior, pela última rodada da terceira fase.

Com 11 pontos, o Cachorrão lidera a chave e pode perder até por um gol de diferença para seguir nesta condição e enfrentar o Mirassol, vice-líder do outro grupo, na semifinal. Em caso de revés por dois gols ou mais, a equipe se habilita para o clássico regional contra o São Caetano, primeiro colocado da Chave 10.

Mesmo com a vaga na semifinal já garantida, o técnico Renato Peixe não quer saber de relaxamento na equipe. Principalmente porque o XV de Piracicaba precisa de pelo menos um empate e, atuando em casa, promete atacar.

“Temos de adotar a postura de como se não estivesse classificado. É um jogo difícil, importante e estamos indo lá para dar o melhor de nós. Sabemos que temos alguns desfalques, mas vejo como ótima oportunidade para quem entra. Vamos buscar os três pontos”, garantiu o treinador.

Além da vitória, Peixe chamou atenção para a possibilidade de terminar na liderança da chave, que dá a vantagem de decidir em casa a semifinal. “Cada ponto que conquistamos faz diferença na pontuação geral. Podemos decidir pelo menos a semifinal em casa. Isso é um aperitivo a mais para quem vai estar dentro de campo”, destacou o técnico.

Para a partida, o Cachorrão não vai contar com dois jogadores que têm se destacado na competição e estão suspensos: o goleiro Júnior Souza e o atacante Johnny, artilheiro da competição com 11 gols, ao lado de Macena, do XV.