Adele, Cameron Diaz e Kris Jenner estão na lista de convidados do casamento de Jennifer Lawrence

19/10/2019 | 11:10



Jennifer Lawrence irá se casar! A atriz e o noivo, o diretor de arte Cooke Maroney, chegaram a Rhode Island, nos Estados Unidos, através de um jatinho particular na última sexta-feira, dia 18. O estado norte-americano foi o escolhido dos pombinhos para oficializar a união neste sábado, dia 19. De acordo com a People, os dois se casarão na luxuosa mansão Belcourt of Newport, que existe desde 1894 e é considerada assombrada por conta de alguns rumores. Será?

Cooke pediu Jennifer em casamento em fevereiro deste ano. Os dois começaram a namorar em meados de junho de 2018. Apesar de serem vistos juntos com frequência, o casal é bastante discreto e não expõe muito o relacionamento publicamente.

A cerimônia contará com 150 convidados; entre eles, segundo o TMZ, Adele, Cameron Diaz, Nicole Richie, Joel Madden e Kris Jenner. Com certeza teremos muito mais famosos no casório, não é?

E aí, você está curioso para ver o vestido de noiva de Jennifer?