Ex-dirigente do Flamengo será candidato no Rio pelo Novo

19/10/2019 | 07:39



O partido Novo vai lançar o empresário e ex-CEO do Flamengo Fred Luz para disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro no ano que vem. Antes de ser escolhido, Luz passou por um processo seletivo que incluiu outros nomes da sigla.

O agora pré-candidato será uma das principais apostas do partido, que só terá 70 concorrentes a prefeito em 2019. Ao jornal O Estado de S. Paulo, Luz disse que se considera um "liberal", mas rejeitou o rótulo de direita. "Isso de direita e esquerda é cada vez mais complexo. Me considero um liberal, inclusive nos costumes."

Na disputa presidencial de 2018, Luz foi um dos coordenadores da campanha de João Amoêdo, do Novo. Depois do pleito, fez parte da equipe de transição do governador Romeu Zema, eleito pela legenda em Minas Gerais. Depois da posse, foi enviado ao Estado na condição de coordenador do departamento de apoio ao mandatário. "Não foi uma intervenção do partido, mas uma colaboração."

Eleitor de Bolsonaro no segundo turno em 2018, Luz é integrante do RenovaBR, movimento de renovação política que tem o apoio de personalidades como o apresentador Luciano Huck. Seu discurso é o de levar práticas do mundo corporativo para a gestão pública. Ele defende um programa radical de privatizações - "tudo que for possível" -, mas não listou quais estatais seriam vendidas.

O empresário Fred Luz começou sua carreira na Petrobras nos anos 1970, onde foi engenheiro de equipamentos. Depois, foi para as Lojas Americanas. Em seguida, abriu uma empresa de agenciamento de exportação e foi sócio da Richards. Em 2012, assumiu o Flamengo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.