19/10/2019 | 05:33



O candidato de oposição Alberto Fernández deve derrotar o presidente argentino, Mauricio Macri, nas eleições do dia 27 por quase 20 pontos porcentuais, o suficiente para vencer no primeiro turno.

Segundo pesquisas, Fernández tem 47,78% das intenções de votos e Macri, 31,79%, o que mostrou a que ponto as políticas econômicas do presidente afetaram sua popularidade. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.