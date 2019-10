19/10/2019 | 05:17



Pelo menos 62 pessoas morreram e 33 ficaram feridas em um ataque contra uma mesquita na cidade de Jaw Dara, na Província de Nangarhar, no Afeganistão, durante a oração de sexta-feira, um dia após a ONU alertar que a violência no país atingiu níveis "inaceitáveis".

Segundo autoridades, os explosivos teriam sido colocados dentro da mesquita. Nenhum grupo assumiu a autoria do ataque. O Taleban e o Estado Islâmico estão presentes em Nangarhar, na fronteira com o Paquistão. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.