Salão de imóveis tem descontos de até R$ 15 mil

19/10/2019 | 07:23



Aberta ao público até amanhã, a primeira edição do Salão do Imóvel SP é uma oportunidade para quem está buscando o sonho da casa própria. Realizado no Expo Center Norte, o evento reúne cerca de 40 empresas do mercado imobiliário, que devem expor cerca de 3.000 unidades, com descontos que podem chegar a até R$ 15 mil. Há 12 empreendimentos disponíveis no Grande ABC.

A metragem dos imóveis ofertados parte de 24 m², com valor mínimo de R$ 133 mil. O evento disponibiliza desde opções para o público que pretende adquirir um estúdio até para aquele que busca imóveis com metragem superior a 100 m².

Na região, o maior número de empreendimentos está concentrado em São Bernardo, com sete lançamentos. Dos apartamentos que estão disponíveis no site, há opções a partir de R$ 290 mil. Também há edifícios em Santo André (um), Diadema (dois) e Mauá (dois).

As construtoras prepararam condições especiais para o salão, como ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis) e registro gratuitos, descontos de até R$ 15 mil, entrada parcelada em 60 vezes, gratuidade de condomínio por um ano, piso laminado e até vouchers em restaurantes. Uma das empresas vai oferecer um patinete elétrico para cada comprador.

O evento tem patrocínio da Caixa, que pratica taxas efetivas a partir de 7,5% ao ano mais a TR (Taxa Referencial), ou a partir de 2,95% ao ano mais o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). Também será ofertada a cota de 90% para repasse de unidades financiadas pela Caixa.

LEILÃO

O banco federal também realiza leilão de imóveis de formas virtual e presencial no salão, sendo quatro imóveis em Santo André, três em São Caetano, dois em Diadema e outros dois em São Bernardo.

Para requerer o crédito da casa própria na Caixa, basta levar documento de identidade, CPF, comprovante de renda e residência atualizados.

O evento tem entrada gratuita e é realizado no Expo Center Norte (Av. Otto Baumgart, 1.000 – Vila Guilherme, São Paulo). São esperados cerca de 15 mil visitantes desde sexta (ontem) até hoje.