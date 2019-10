Escola do Jd.Caçula recebe ação social do Diário hoje

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



19/10/2019 | 07:00



O Diário do Grande ABC nos Bairros será realizado hoje na EE Di Cavalcanti (Estrada do Caçula, 100), no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. A iniciativa, que será entre 9h e 15h, oferece serviços gratuitos, tais como cuidados com a saúde e beleza, além de orientação jurídica.

Uma das atividades é palestra sobre piolho. Selma Oliveira dos Santos, enfermeira e sócia do Instituto Constelação de Ensino Permanente, afirma que o vetor ainda é um grande problema nas escolas. “Os objetivos incluem conhecer o piolho e saber identificá-lo entre outros insetos, entender seus hábitos, assim como compreender os processos de transmissão e combate”, explica.

Segundo ela, participar desta ação é uma responsabilidade social, pois a entidade foi fundada por profissionais “que conhecem e sabem dos problemas sociais da população”. Na ocasião, também será ofertada aferição de pressão arterial, IMC (Índice de Massa Corporal) e teste de glicemia.

Quem comparecer, pode usufruir de higienização de pele, oferecida pela Nemawashi Cosméticos, ação de conscientização sobre como agir em situação de emergência com os projetos Kids Save Lives Brasil e Síncope Reflexa e palestra sobre eletricidade com segurança da Enel. A Prefeitura disponibiliza o Cidadania Móvel, veículo que oferece orientações e cadastros em programas da assistência social.