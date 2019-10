São Caetano abre processo seletivo para ensino médio

Da Redação



Na segunda-feira começam as inscrições para vagas de 1º ano do ensino médio nas escolas municipais de São Caetano para o ano letivo de 2020. A Secretaria de Educação oferecerá 825 oportunidades, cerca de 300 a mais em relação ao ano passado.

“Meu objetivo é chegar ao final do mandato com 1.000 vagas de ensino médio”, afirma o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).

São 350 vagas para a EME (Escola Municipal de Ensino) Professora Alcina Dantas Feijão no período matutino e 35 para o período noturno, 140 vagas na Emefm (Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio) Arquiteto Oscar Niemeyer período matutino e 300 vagas para o Colégio Universitário da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) período matutino. Serão destinados aos estudantes com deficiência regularmente matriculados na rede municipal até 3% do total de postos ofertados.

Para se candidatar às vagas, é necessário ser morador de São Caetano. As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas exclusivamente pelo www.saocaetanodosul.sp.gov.br, das 10h do dia 21 às 17h do dia 25 de outubro. Caso o candidato seja menor de idade, o cadastro deverá ser preenchido pelo responsável legal.

Aquele que não possui computador ou acesso à internet poderá recorrer ao Atende Fácil (Rua Major Carlo Del Prete, 651, Centro) ou Centro Digital (Rua Tapajós, 300, bairro Barcelona), acompanhado do responsável, caso seja menor de idade. A pré-inscrição somente estará efetivada quando, ao fim do cadastro, o candidato receber o número do protocolo, que deverá ser impresso ou anotado.

Os estudantes deverão se submeter à prova no dia 10 de novembro, às 9h, no prédio da USCS no Centro, situado à Rua Conceição, 321, bairro Santo Antônio.