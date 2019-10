Concurso literário recebe 98 mil redações

Yasmin Assagra

A 13ª edição do Desafio de Redação recebeu 98 mil redações produzidas em pelo menos 260 escolas participantes, superando a expectativa de 95 mil textos. No último dia de provas, ontem, alunos da EE Professora Cristina Fittipaldi, na Vila Valparaíso, em Santo André, abordaram a tecnologia para discorrer sobre o tema A Região Que Eu Quero Em 2030.

Quando souberam da participação da instituição de ensino no Desafio, os professores da EE Professora Cristina Fittipaldi iniciaram trabalho com os alunos a respeito da produção das redações. Coordenadora de linguagem, Vivian Novo ressalta que o tema foi abordado em todas as disciplinas. “É uma importante reflexão dos alunos sobre o mundo e a própria região. Sobre como eles se enxergam até 2030. É essencial eles pensarem também em seus próprios valores e condutas”, avalia.

A estudante do 9° ano do ensino fundamental Marina Delamarque, 14 anos, escreveu sobre o respeito ao próximo e sobre o uso incontrolável da internet. “Nos dias de hoje, o respeito básico de cumprimentar as pessoas se perdeu. Escrevi também sobre como o uso de celulares pode atrapalhar o nosso dia a dia”, conta.

A colega de classe Nataly Cristina, 15, abordou as relações sociais em seu texto. “Precisamos nos desconectar da internet e viver mais o mundo real. Conversar mais, ter mais contato, isso está mais difícil com a tecnologia”, ressalta.

Um dos organizadores do Desafio e professor da USCS, Ricardo Almeida pontua que a primeira fase das avaliações seguiu critérios semelhantes aos aplicados no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), como relação com o tema, criatividade e coerência gramatical.

O prêmio para a melhor redação produzida por estudantes do 3º ano do ensino médio e do 1º ao 3° ano da EJA (Educação de Jovens e Adultos) é uma bolsa de estudos integral em curso superior de livre escolha na USCS (Universidade Municipal de São Caetano). Também serão distribuídos notebooks e bicicletas. A premiação será no dia 26 de novembro, no Centro Poliesportivo Joaquim Cambauva Rabello, em São Caetano.

O desafio é realizado pelo Diário e pela USCS, patrocinado pelo Cemitério Vale dos Pinheirais e tem apoio institucional do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) de São Caetano.