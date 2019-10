Este Rei jogou na Vila Alzira

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



19/10/2019 | 07:00



Feriado de 7 de setembro de 1956. Pelé entra no segundo tempo de um amistoso do Santos com o Corinthians de Santo André e marca o primeiro gol como atleta profissional, no depois orgulhoso goleiro Zaluar. Era apenas o primeiro contato do Rei com o Grande ABC. Depois...

- Pelé retornaria ao mesmo estádio – o Américo Guazzelli – no feriado de 8 de abril de 1968. Não jogou. Mas foi homenageado pelo recém-fundado Santo André FC, hoje EC Santo André.

- Teria fábrica em Santo André e Rio Grande da Serra.

- Jogaria amistosamente com o Palestra de São Bernardo no Estádio de Vila Euclides, marcando mais um gol, em 1974.

- Almoçaria na Rota do Frango com Polenta.

- Seria garoto-propaganda em São Caetano, da Casas Bahia.

- Seria entrevistado pelos repórteres da Rádio Independência e Diário do Grande ABC, Clóvis Bertolino e Jurandir Martins.

- Compraria móveis em loja de São Bernardo.

- Se concentraria muitas vezes na Chácara Nicolau Moran, em Riacho Grande, onde pescaria na Represa Billings.

- Visitaria a fábrica Lafer, na Vila Pauliceia, interessado na compra de um carro esportivo.

- Este o Pelé no Grande ABC. Agora, neste ano de 2019, Milton Parron sistematiza registros sonoros de Pelé e faz um programa de rádio imperdível, como adianta o repórter-historiador no artigo que se segue.

Até no gol ele jogou

Texto: Milton Parron O programa Memória deste fim de semana será dedicado à carreira do maior jogador de futebol de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento, pelo fato de que no dia 23 ele estará completando 79 anos de idade. Mineiro de Três Corações, Pelé começou a aparecer no infantojuvenil do Bauru Atlético Clube, onde foi descoberto por Waldemar de Brito, que o levou para testes no Santos quando tinha 15 anos e lá permaneceu por quase 20 anos. Inimaginável pensar que isso pudesse ocorrer hoje em dia. Foi convocado para a Seleção Brasileira aos 16 e aos 17 sagrou-se campeão mundial. Sua marca de 1.000 gols até hoje não foi igualada. O programa Memória trará os momentos marcantes da carreira de Pelé, incluindo: - As defesas difíceis que fez quando foi obrigado a ir para o gol por causa da expulsão de Gilmar. - O 1.000º gol. - O gol de placa no Maracanã. - Os dias de solidão e tristeza em longas concentrações, trancado. - A transferência para o futebol dos Estados Unidos. - A despedida dos gramados. - O casamento com a primeira mulher, Rose. - O nascimento do primeiro filho, Edinho. Para tal, contamos com o riquíssimo e inigualável acervo do Cedom (Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes). Bandeirantes AM (840) e FM (90,9) – Memória. Pelé, 79 anos. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, depois do futebol noturno, com reprise amanhã, às 5h. E na internet em bandeirantes.com.br – No ar. Há 60 anos. Santo André e os JAI A emoção da bola-ao-cesto da cidade Basquetebol? Não, bola-ao-cesto, com essa mesma grafia. Cerca de 100 cidades enviaram equipes da modalidade para os Jogos Abertos do Interior disputados em Santo André em 1959 – os primeiros JAI realizados na região. Campinas levantou os primeiros títulos, no atletismo masculino e feminino. A campineira Odete Domingues bateu dois recordes, nos arremessos de disco e do peso. Santos ficou em segundo lugar nas duas classes. Santo André, em terceiro no atletismo feminino e em quarto no masculino. As provas foram realizadas na pista da Laminação Nacional de Metais, em plena Avenida dos Estados. Resultados envolvendo equipes da região: - Tênis feminino: Santo André 2, Blumenau 1. - Tênis masculino: Santo André 4, Passo Fundo 1. - Xadrez masculino: São Bernardo meio, Pindamonhangaba 2 e meio. - Bola-ao-cesto masculino: Santo André 81, Ribeirão Preto 43; Itabuna 56, São Caetano 44. - Voleibol masculino: São Bernardo 2, Mauá 0. - Voleibol feminino: São Bernardo 2, Votuporanga 0.

Diário há 30 anos Quinta-feira, 19 de outubro de 1989 – ano 32, edição 7200 Manchete – Eleições presidenciais: operários atacam brizolistas no portão 3 da Volkswagen Indústria – Pirelli fornece cabos ópticos de alta tecnologia à Telesp. SOS Bairros – São Bernardo inicia coleta seletiva. Polícia – PM apreende máquinas de videopôquer no bairro Planalto, em São Bernardo.

Em 19 de outubro de... 1899 – Registrados em Santos os primeiros casos da peste bubônica. 1914 – A guerra. Manchete do Estadão: 600 espanhóis marcham contra os alemães. 1934 – Laboratório Municipal de Análises de São Bernardo passa a se chamar Inspetoria de Fiscalização do Leite e Laticínios, com abrangência regional. Hoje - Dia do Guarda Noturno - Dia do Profissional da Informática

