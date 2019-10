Jane Fonda é presa novamente em protesto nos Estados Unidos

18/10/2019 | 18:11



Jane Fonda já foi detida na semana passada junto com outras 15 pessoas. Agora, isso voltou a acontecer. Pois é! A atriz de 81 anos de idade foi presa novamente nesta sexta-feira, dia 18, em um protesto contra o aquecimento global.

Em um vídeo divulgado pelo portal TMZ, a diva aparece sendo algemada junto com outros ativistas, incluindo seu colega na série Grace & Frankie, Sam Waterston, de 78 anos de idade, em Washington, capital dos Estados Unidos.

Jane, muito inspirada pela garota sueca Greta Thunberg, ativista climática de 16 anos de idade, escreveu em seu site oficial que estaria presente toda sexta-feira em frente ao prédio do governo norte-americano para conscientizar a população sobre as mudanças climáticas.

Estarei no Capitólio toda sexta-feira, faça chuva ou faça sol, inspirada e encorajada pelo incrível movimento que nossos jovens criaram, escreveu.

Não posso mais esperar e deixar que nossos funcionários eleitos ignorem - e pior ainda - empoderem - as indústrias que estão destruindo o nosso planeta em busca de lucro. Não podemos continuar defendendo isso, finalizou.

A intenção da atriz é ser detida todas as sextas-feiras por 14 semanas consecutivas e já foram duas detenções seguidas, então, supostamente, ainda faltam 12.

Os protestos estão demandando ações urgentes por parte do governo, exigindo a utilização de mais energia renovável. As medidas fazem parte do Green New Deal (Novo Acordo Verde, em inglês), que pretende reduzir os dados das mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global.

Além de ser uma estrela das telas, muito conscientizada, né?