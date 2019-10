Após separação, Tânia Mara deixa claro que não tem postado indiretas para Jayme Monjardim

18/10/2019 | 18:11



Tânia Mara anunciou recentemente a sua separação com Jayme Monjardim, e na última quinta-feira, dia 17, a cantora compartilhou em suas redes sociais uma foto que está ao lado do ex e da filha do casal, Maysa. A artista quis deixar claro que apesar do fim do relacionamento entre eles, o casal ainda forma uma família por conta da menina.

Além disso, Tânia fez questão de deixar bem claro que não tem postado nenhum tipo de indireta para Monjardim em suas redes sociais e na publicação ela escreveu:

Independentemente do que as pessoas pensem, deduzem ou imaginem, seremos sempre uma família. Pois uma relação de 15 anos com tanto amor, respeito, admiração, amizade e parceria não mudará independente de estarmos juntos ou não. Sou grata por tudo! E o Jayme bem me conhece, sabe que jamais mandaria indireta através de um post. Não somos crianças e temos um fruto do nosso amor e harmonia. Estou me expressando por aqui para que todos saibam que sempre postei mensagens de autoestima e não vou deixar de postar, pois amo. Indiretas não combinam comigo, quem me conhece sabe. E entre eu e o Jayme sempre haverá paz, alegria, gratidão, amizade, amor, carinho e respeito.

Eita!