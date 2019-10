Camilla Camargo posta fotos novas de Joaquim ao celebrar aniversário

18/10/2019 | 18:10



Camilla Camargo celebrou 34 anos de idade na última quinta-feira, dia 17. Para não deixar a data passar em branco, a atriz publicou em seu Instagram um álbum em que aparece em momentos carinhosos com o seu filho, Joaquim, nascido em julho desse ano! As imagens são novas e a irmã de Wanessa Camargo as divulgou, junto com o seguinte texto:

34 anos... mãe, esposa, filha, tia, neta, amiga... muitos predicados, muitos adjetivos, muitos verbos sendo conjugados. Muita coisa que aprendi, muitas tenho que aprender e quero, longe de ser perfeita mas buscando a evolução. Aqui vivo minha história e tento deixar minha marca nos meus, pois acredito que é isso que levamos dessa vida, o amor, a troca, a lembrança.

Ela ainda continua:

Grata por completar mais um ano de vida com o maior presente da minha vida, por isso essas fotos que postei, tinha que ser com ele. Obrigada Deus por tanto, que eu possa curtir muitos e muitos anos ao seu lado, meu filho, grata a tudo que me foi dado e experimentado para que hoje eu estivesse aqui. Viva... e rumo aos 35.

Lembrando que Joaquim é fruto do casamento de Camilla com Leonardo Lessa.