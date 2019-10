Jim Carrey e Ginger Gonzaga terminam o namoro

18/10/2019 | 17:11



Jim Carrey e Ginger Gonzaga terminaram o namoro menos de um ano depois de terem feito a primeira aparição pública, de acordo com o portal Us Weekly. Ambos surgiram juntos, pela primeira vez, no tapete vermelho do Globo de Ouro, onde posaram de mãos dadas.

Na ocasião, o ator deu algumas entrevistas falando de Ginger:

- Sinto muita sorte... Ela não é apenas linda, mas é perversa, talentosa, incrível e inteligente, disse ele.

Os dois se conheceram nas gravações da série Kidding, da qual Jim foi o produtor-executivo. Antes de Ginger, o ator foi casado com Melissa Womer por oito anos, e posteriormente com Lauren Holly, entre 1996 e 1997. O ator ainda chegou a namorar Cathriona White em 2012. A maquiadora morreu em setembro de 2015, vítima de overdose, aos 30 anos de idade.