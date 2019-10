Bruna Marquezine grava comercial ao lado de Emma Roberts, sobrinha de Julia Roberts

18/10/2019 | 17:11



Na última terça-feira, dia 15, Bruna Marquezine declarou em sua conta oficial do Twitter que tinha realizado uma gravação com Emma Roberts, sobrinha da famosa Julia Roberts. Com os fãs alvoroçados, e em conversa com seus seguidores, Bruna não deu nenhuma explicação do que se tratava o material - apenas falou que tinha gostado do resultado!

Ficou bem legal, disse.

Mas, de acordo com a coluna da Patrícia Kogut, a grande novidade não se trata nem de filme e nem de série: é um comercial filmado em Beverly Hills, nos Estados Unidos.

Rodado no ano passado, o projeto já está pronto e será lançado no ano que vem, segundo a colunista. Até lá, todo o resto vai ser mantido com bastante confidencialidade. Vai ser bem legal ver essas duas atuando juntas, né?