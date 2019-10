Após a eliminação em A Fazenda 11, Tati Dias fala sobre Bifão: - Só fica em cima do muro e lambe o c* da Andréa

18/10/2019 | 17:11



Tati Dias, a quarta eliminada de A Fazenda 11, comentou durante a cabine de descompressão na última quinta-feira, dia 17, sobre tudo o que passou dentro do confinamento, as brigas com Andréa Nóbrega, contou também que não quer saber da amizade com Bifão e até do relacionamento de sua amiga, Hariany, com Lucas Viana.

Marcos Mion contou para a ex- participante de A Fazenda 11 que antes de acontecer o moimento em que ela e Bifão sentaram para se desculpar pelos problemas que tinham do lado de fora do reality, ele publicou em suas redes sociais que achava que as duas precisavam de um tempo para ficarem juntas e descobrirem o quanto tem em comum.

- O pessoal brincava que nós somos uma alma gêmea. E eu sempre dizia: não, tô de boa dessa alma! Não quero ser amiga dela!

Apesar do apresentador achar que as duas ainda vão se encontrar do lado de fora, Tati definitivamente não quer ver a atual fazendeira do programa nem pintada de ouro. A ex-peoa aproveitou também e comentou quem ela achava quem mais encrencou com ela desnecessariamente em A Fazenda 11.

- A Andréa [Nóbrega] que tem uma mania de perseguição incrível comigo que eu não sei de onde ela tirou isso exatamente. Ela achava que eu falava Z e ela tinha certeza que eu tava falando pra ela, mas não era.

Para quem acompanhou toda o drama de Hariany e Lucas Viana, conseguiu notar o tom de reprovação de Tati Dias quando foi anunciada que os dois estavam namorando dentro de A Fazenda 11. Mas para quem não sabe, a ex-BBB, Hariany Almeida, já havia comentado diversas vezes que não queria se relacionar dentro do reality porque mantinha um relacionamento fora da casa, mas os planos acabaram saindo um pouco fora dos trilhos.

- Hariany tem 22 anos de idade, eu vou fazer 30 anos de idade e eu já vivi tudo o que ela viveu. E um dia antes dele pedir ela em namoro, ela me disse: amiga, eu quero ficar solteira, não quero me envolver! Aí eu fui cuidar da galinha e quando eu voltei eles falaram que estavam namorando. E eu não consegui fingir... Eu sempre incentivei ela, mas é que é realmente precipitado... dois dias namorar, pô, qualquer pessoa em sã consciência sabe que é precipitado.

Já no dia seguinte, nesta sexta-feira, dia 18, Tati Dias foi recebida por Lucas Salles para uma nova live nas mídias sociais de A Fazenda 11 e chegou até a comentar sobre a amizade de suas colegas (ou não) de confinamento, Bifão e Andréa.

- Ela [Bifão] é uma pessoa que se impõe, lá ela não está fazendo isso, só fica em cima do muro e lambe o c* da Andréa.

Vixe, será que essa confusão vai ter novos capítulos do lado de fora?