Hoje é dia de viola caipira

Vinícius Castelli



20/10/2019 | 07:15



Música caipira vai ecoar pela Chácara Silvestre, em São Bernardo, hoje. O local recebe o projeto Música Para Todos, a partir das 9h até 14h, e com agenda gratuita ilustrada por apresentações e oficinas.

A Orquestra de Violeiros Terra da Uva, de Jundiaí, composta por 29 músicos, é atração garantida. Representando a região, quem também mostra seu trabalho é a Orquestra de Viola Caipira de São Bernardo. O grupo, que existe há 13 anos, já se apresentou na cidade ao lado de nomes como Jair Rodrigues (1939-2014) e dupla As Galvão.

Segundo o violeiro Leandro de Abreu, fundador da Orquestra de Viola Caipira de São Bernardo, o repertório para o show terá cancioneiros caipira, regional e sertanejo, passando por Tonico e Tinoco, Tião Carreiro e Pardinho, Almir Sater, e João Mineiro e Marciano.

O grupo trabalha também com canções autorais, mas para este espetáculo o foco fica nos clássicos. “É difícil escolher 14 músicas para um show com a vastidão que é o mundo da viola, e também dentro do nosso repertório, que é enorme”, afirma.

O músico lembra que a viola caipira é muito importante dentro da música brasileira, de forma geral, e é presente em gravações de MPB e até rock. “É imprescindível conservar as raízes e estudar as duplas e os violeiros pioneiros que abriram esse caminho”, diz. E essa, segundo ele, é uma das metas da orquestra local. “O foco sempre foi ensinar e levar a viola para o maior público possível no (Grande) ABC”, explica.

Abreu, que ministra oficinas de viola em diversas cidades da região, diz que, como trata-se de um instrumento versátil, facilita a chegada de alunos adolescentes, o que, para ele, é algo muito importante para que ele seja levado adiante.

Além de música, trechos de filmes nacionais, que retratam a história da cultura brasileira e suas manifestações artísticas, serão exibidos em um telão montado no local. O dia será ilustrado também por uma oficina de viola caipira com história, artistas, compositores e várias curiosidades do instrumento.

Segundo o secretário de Cultura e Juventude Adalberto Guazzelli, o evento permite que a população tenha acesso a apresentações de alto nível. “Uma das diretrizes desta gestão é estar sempre aberta e disponível a bons projetos como este. Com isso, estamos democratizando as diferentes linguagens, estimulando a formação de público e a apropriação dos espaços”, explica.



Música Para Todos – Shows e oficinas. Na Chácara Silvestre – Avenida Wallace Simonsen, 1.800, em São Bernardo. Hoje, das 9h às 14h. Entrada gratuita.