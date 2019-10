Britânico caminha pelo Saara petecando bola de futebol

Luís Felipe Soares

Diário do Grande ABC



20/10/2019 | 07:00



John Farnworth é um atleta freestyle de futebol, ou seja, realiza diversos truques com a bola sem participar de partidas. Seu controle da redonda marca sua carreira profissional e o mais recente desafio realizado foi o de bater o recorde de caminhar pelo Deserto do Saara, no Marrocos, ‘petecando’ uma bola de futebol. Ele percorreu distância de 5,82 quilômetros sem deixar o item cair.

Segundo o rapaz, de 33 anos, a imensidão do cenário lhe chamava a atenção e as variações dos ventos durante a viagem apareceram como principais barreiras a serem vencidas. Farnworth aproveitou o recorde para atrair doações para um hospital infantil do Reino Unido.