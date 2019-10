Vinícius Castelli

21/10/2019



No fim dos anos 1990 as rádios foram tomadas por uma canção. Era Save Tonight. Com clima dançante, a faixa romântica de refrão grudento fala sobre paixão ardente e uma noitada de amor. E o responsável pelo tema de sucesso é o cantor sueco Eagle-Eye Cherry. A música é parte do disco Desireless (1997), que conta também com temas como Falling in Love Again e When Mermaids Cry.

Agora, duas décadas após sua estreia no Brasil, quando se apresentou no extinto evento Free Jazz Festival, o cantor retorna com a turnê Streets of You, e faz show quarta-feira, a partir das 21h, no palco do Cine Joia, em São Paulo. As entradas custam de R$ 110 a R$ 220.

Filho do trompetista de jazz Don Cherry (1936-1995), Eagle-Eye Cherry diz que vir ao Brasil tem um ‘gosto’ especial. “Quando estavam fazendo a agenda da turnê e eu vi o itinerário, e fecharam o Brasil, falei ‘perfeito’”, diz. O cantor revela que aqui é seu local e público prediletos. “Me sinto muito bem”, diz.

Eagle-Eye Cherry tem tanto carinho pelo País que guarda na parede de onde mora uma foto de sua primeira passagem aqui. “Sempre quis vir ao Brasil quando comecei. E não como turista só, mas como músico. Era um sonho se realizando”, diz.

Mas para ele, o melhor momento daquela turnê foi ver o percussionista Naná Vasconcelos (1944-2016), que trabalhou com Don Cherry no trio Codona. Tocaram juntos também em 1994, em São Paulo. “Meu pai morreu pouco depois daquele concerto. Convidei (Naná) para subir no palco. Ele tocou uma música conosco. Tenho uma fotografia daquele dia. Não me esqueço nunca”, relembra.

O cantor aproveita a oportunidade para divulgar seu novo título. “O disco está saindo agora no Brasil. Tem o single Streets Of You, de mesmo nome do álbum. Vamos tocar umas músicas desse disco. Estou muito satisfeito com esse trabalho, muito feliz. Será muito bom ver o que o público pensa dos sons quando tocarmos”, afirma. “As pessoas podem escutar o disco antes de irem ao show. Para aprender as letras”, brinca.

Mas nem só das novas será feito o espetáculo. O cantor avisa que o setlist é montado na hora. “É difícil escolher o repertório, pois tem muita música que quero cantar”, diz. Ele garante que os clássicos não ficam de fora. E confessa que sente o clima da plateia e aí vai decidindo o que vai tocar. “Tento encontrar um bom fluxo e montar com músicas de festa, baladas. E construir o show com que haja uma explosão no fim. Fazer com que todo mundo no local esqueça o que está havendo fora dali. Aquele é o momento, o agora”, encerra.



Eagle-Eye Cherry – Música. No Cine Joia – Praça Carlos Gomes, 82, em São Paulo. Quarta-feira, a partir das 21h. Ingressos R$ 110 a R$ 220 (www.ingresse.com e nas bilheterias do local).