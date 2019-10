Notícias da semana - 14 a 20 de outubro

Da Redação



20/10/2019 | 07:00



RELIGIÃO

Irmã Dulce se torna a primeira santa católica nascida no Brasil

Foi apresentada ao mundo a primeira santa católica nascida no Brasil, o País com o maior número de fiéis da religião do mundo, com cerca de 123 milhões de adeptos. Trata-se de Maria Rita de Sousa Brito Lopes Pontes (1914-1992), a Irmã Dulce, que teve o título espiritual oficializado pelo papa Francisco, maior autoridade mundial da religião, em cerimônia realizada na manhã de domingo (13). A missa especial ocorreu na cidade do Vaticano, na Itália (Europa), local que é a sede da Igreja Católica Romana.

Todo o evento serviu como canonização da brasileira, ou seja, foi um ato que celebrou todo um processo recheado de regras e rituais específicos que se desdobrou ao longo do tempo. Entre as exigências estão a da existência de, no mínimo, dois milagres positivos, sendo eles instantâneos, duradouros e perfeitos, além de não terem como ser explicados pela ciência. No caso de Irmã Dulce, ela teria ajudado na recuperação de paciente com grave hemorragia pós-parto e no caso de um maestro que voltou a enxergar depois de 14 anos.

Natural de Salvador, na Bahia, deixou como legado o empenho a trabalhos sociais para a população de baixa renda. A freira morreu aos 77 anos por complicações de problemas respiratórios. É como homenagem ao trabalho realizado em vida para os necessitados que os católicos agora passam a chamá-la por Santa Dulce dos Pobres. Ela também terá especial no calendário católico em 13 de agosto.

CIÊNCIA

Nasa trabalha em nova geração de trajes espaciais

A Nasa realizou evento na terça-feira (15) para apresentar as primeiras versões dos novos trajes espaciais que serão usados em viagens à superfície da Lua. O projeto da agência espacial norte-americana é que os voos ocorram até 2024, prazo final para o envio de humanos ao famoso satélite natural da Terra.

Conhecida como xEMU, a atual geração de roupas para os astronautas é mais flexível do que a antiga, principalmente por permitir maior mobilidade para as pernas e na região da cintura. O material utilizado na confecção é capaz de suportar temperaturas entre -156ºC e 121ºC. A roupa terá grande variedade de tamanhos, o que facilita a proteção de homens e mulheres de diferentes formatos e alturas.

Muitos testes deverão ser realizados nos próximos anos e uma revisão no design dos trajes está prometida para 2021.

INTERNACIONAL

Lista reúne as mulheres mais influentes do mundo

A BBC, grupo de comunicação do Reino Unido (Europa), revelou lista com as 100 mulheres mais inspiradoras e influentes do mundo em 2019. O Brasil está representado pela deputada federal Tábata Amaral (PDT-SP), 25 anos, de São Paulo, uma das mais jovens mulheres do Congresso, e a filósofa Djamila Ribeiro, 38, de Santos, conhecida por debater feminismo e racismo.