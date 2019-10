Colégio Termomecanica promove atividades culturais em S.Bernardo

Miriam Gimenes



19/10/2019 | 07:51



Público de todas as idades poderá desfrutar de programação especial hoje, das 9h às 15h, no Parque Salvador Arena (Avenida Caminho do Mar, 2.980), em São Bernardo. É que o Colégio Termomecanica promoverá, com participação de alunos e pais, a terceira edição do Solidário no Parque, evento bienal que promove atividades culturais e oficinas gratuitas para os visitantes do espaço.

A abertura ficará a cargo da Banda Musical, composta pelos alunos do fundamental II do colégio, que conta com repertório popular em instrumentos de sopro, percussão e é acompanhado por corpo coreográfico. Às 11h30 está programada a entrada da Banda Som da Casa, que convidará o público a uma viagem pelos sucessos Disco dos anos 1970 e 1980.

Também terão oficinas de brinquedo e circo, saraus e contação de histórias, tudo gratuito. A programação completa está em www.cefsa.org.br/ctmsolidario.