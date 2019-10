Sérgio Ricardo faz registro ao vivo

Vinícius Castelli



19/10/2019 | 07:49



Nome conhecido nos cenários da música e da sétima arte – com filmes como A Noite do Espantalho –, Sérgio Ricardo apresenta Cinema na Música (Biscoito Fino, R$ 40, o CD e R$ 55 o DVD), fruto de registro ao vivo para celebrar os 85 anos do artista (hoje com 87).

O trabalho, gravado no Teatro da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro, tem repertório ilustrado por canções que marcaram a história do cinema brasileiro. Uma delas é Barravento, inspirada no filme Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), de Glauber Rocha. Cantador de Cajazeiro, presente na abertura do longa A Noite do Espantalho (1974), também está na lista.

Para abrilhantar ainda mais a obra, Sérgio Ricardo conta com diversas participações especiais de artistas como Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Dori Caymmi e João Bosco.