Entre o mundo real e os games

Luís Felipe Soares

Diário do Grande ABC



20/10/2019 | 07:00



Personagens se cansam da vida dentro dos videogames e resolvem deixar o universo virtual para conhecer o mundo real. É partindo dessa ideia que o Gloob preparou seu mais novo programa: Bugados. A estreia do seriado infantil está agendada para amanhã à noite, com exibição dos 26 episódios da primeira temporada ocorrendo de segunda a sexta-feira, a partir das 19h30.

Aventuras espaciais não empolgam mais o defensor intergalático Neo, a skatista cósmica Glinda e o robô Tyron 667. Eles são os heróis do divertimento favorito dos irmãos Mig e Carol, cuja rotina no colégio onde estudam será agitada pelos recém-chegados alunos que parecem saídos do game Overwatch, um dos mais populares da atualidade entre diversas plataformas. Os novatos deixam de lado os apetrechos tecnológicos de seus trajes para vestirem uniformes da escola e tentar se passar por estudantes comuns. Além das confusões na escola por conta dos poderes de cada um dos novatos, a história do programa mostra que os terráqueos também podem entrar na realidade do jogo Storm Kroll.

As gravações de Bugados acontecem em São Paulo e seguem até dezembro, com a segunda temporada já sendo finalizada para ir ao ar no ano que vem no canal pago.