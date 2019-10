Amor e sacrifício

Miriam Gimenes



19/10/2019 | 07:48



A jovem gueixa Cio-Cio san (borboleta, em japonês) se apaixona pelo oficial norte-americano Benjamin Franklin Pinkerton, que está no Japão para uma missão. Ele volta para os eu país de origem, com a promessa de vir buscá-la. O casal em questão é protagonista de uma das histórias de amor mais conhecidas pelo mundo, contada pela ópera Madama Butterfly, de Giacomo Puccini, encenada pela primeira vez em 1904, em Milão. A obra será apresentada hoje, às 19h, e amanhã, às 18h, no Teatro Municipal de Santo André, pela Ossa (Orquestra Sinfônica de Santo André) e a Cia. Ópera São Paulo, com entrada gratuita. A direção cênica é de Jorge Coli, cenografia, de Giorgia Massestani, e direção artística, de Paulo Abrão Ésper.

Os ensaios para apresentação, segundo o maestro da Ossa, Abel Rocha, começaram há mais de um mês. Segundo ele, desde que entrou na orquestra, tem por objetivo, pelo menos uma vez por ano, selar este tipo de parceria com outras companhias para apresentar um clássico para o público. “Esta é uma das grandes obras dentro do repertório do concerto lírico. Butterfly é um dos títulos mais conhecidos, com certeza as pessoas vão reconhecer muitas das músicas que vão fazer parte da ópera”, acredita. Além disso, trata-se de um assunto bastante atual. “Falamos dessa supremacia cultural diferente, das coisas que se passam na virada do século XIX para o XX, além de assuntos que estão no cotidiano como masculinidade, amor, paixão, abuso, imperialismo de poder econômico”, acrescenta.

No palco, onde a ópera será contada em três atos, a soprano Marly Montoni interpretará Madama Butterfly. O oficial Pinkerton será feito pelos tenores Fernando Castro e Paulo Paolillo. A ópera contará ainda com o barítono Tomás David e a mezzo-soprana Catarina Taira. O elenco terá ainda a participação de Ulisses Montoni, Gustavo Lassen, Marcus Ouros, Marcelo Mesquita e Alex Meister. Figurinos do acervo da Cia. Ópera São Paulo e Theatro São Pedro.

O espetáculo será encenado também nos dias 25 e 27 no Teatro Sérgio Cardoso (Rui Barbosa, 153,), em São Paulo, às 20h e às 17h, respectivamente.



Madama Butterfly – Ópera. No Teatro Municipal Maestro Flavio Florence – Praça IV Centenário. Hoje, às 19h, e amanhã, às 18h. Os ingressos são gratuitos e têm de ser retirados duas horas antes do espetáculo.