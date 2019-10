Concurso de bandas tem inscrições abertas até quarta

Miriam Gimenes





21/10/2019 | 07:25



Se você está na faculdade e tem o sonho de gravar um disco com sua banda tem de acelerar o passo. É que o maior concurso universitário de música do País, o Red Bull Music Breaktime Sessions, prorrogou suas inscrições até quarta-feira pelo site breaktimesessions.redbull.com.br.

Para participar, deve-se preencher o formulário on-line e subir um vídeo de uma performance que será analisada pelo time de curadores. As cinco melhores bandas participarão de uma imersão musical com profissionais do mercado, e a vencedora, escolhida pelo público, por meio de votação no site, gravará um álbum no Red Bull Music Studios, no Centro de São Paulo.

Em 2018, mais de 300 bandas de 60 universidades do País se inscreveram e realizaram shows em seus campus e em casas noturnas. A vencedora foi a Enversos, de Belo Horizonte, composta por alunos da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).