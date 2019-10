Vânia Bastos faz show amanhã no Sesi

Miriam Gimenes



21/10/2019 | 07:09



Vânia Bastos tem uma voz ímpar. Ao longo de sua carreira, iniciada na década de 1980, gravou 12 discos de sucesso. E as canções de um deles em específico, lançado em 1992 e que a lançou ao estrelato, o Vânia Canta Caetano, serão a base do repertório que ela apresentará amanhã, às 20h, no palco do Sesi São Bernardo (Rua Vitória Maria Medice Ramos, 330), no bairro Assunção.

Entre os clássicos que farão parte da apresentação, em que ela será acompanhada de piano, violão e bateria, estão Trem das Cores, Trilhos Urbanos, No Dia Em Que Eu Vim-Me Embora, O Leãozinho, Louco por Você, Este Amor, Peter Gast e Luz do Sol.

Durante os 30 anos de carreira, Vânia também destacou a obra de Tom Jobim e teve participações especiais em seus discos de Ivan Lins, Milton Nascimento, Caetano Veloso e Edu Lobo. Reabriu o Memorial da América Latina com a Jazz Sinfônica cantando com Elza Soares e Baby do Brasil, em 2017.

Suas gravações fizeram parte de trilhas sonoras de novelas da TV Globo e ela ganhou o Prêmio Profissionais da Música 2017 pelo consagrado CD Concerto para Pixinguinha, um marco na MPB. Os ingressos são gratuitos e podem ser reservados no site www.sesisp.org.br/meu-sesi ou retirados uma hora antes da apresentação.