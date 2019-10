Três boas opções para comer em Anchorage, no Alasca

Paulo Basso Jr.



18/10/2019 | 15:18

Há bons lugares para comer em Anchorage. A principal cidade do Alasca conta com casas que servem ótimos frutos do mar, sobretudo o delicioso salmão fresco pescado na região, e também cervejarias que, nos meses mais quentes do ano (de julho a setembro), ficam lotadas durante a noite.

Os melhores lugares para comer em Anchorage

Simon e Seafort’s

Para muitos, é o melhor lugar para comer em Anchorage. Localizado no alto de um prédio, com linda vista para o braço de mar Turnagain Arm, tem um cardápio recheado de peixes e frutos do mar. Destaque para as patas de 700 gramas do king crab, o caranguejo gigante, e também para o saboroso risoto de vieiras. A carta de vinhos conta com bons rótulos.

Glacier Brewhouse

Esta cervejaria vive lotada, de dia e de noite. O salão amplo conta com muitas mesas, das quais se pode observar a cozinha aberta. Ao fundo estão os tonéis que servem a cerveja da casa, mas também há outras opções artesanais no menu. As entradas, fartas, servem até quatro pessoas. O carro-chefe entre os pratos principais é o salmão, bem temperado e acompanhado de legumes.

49th State Brewing Co

Quando a noite cai, este é o melhor lugar para beber e comer em Anchorage. O nome da casa faz referência ao fato de o Alasca ter sido o 49º estado reconhecido nos Estados Unidos. Com um ambiente animado, cercado por balcões de madeira e TVs que transmitem esportes, a casa tem um cardápio recheado de especialidades americanas, como frango apimentado e outras delícias. A carta de cervejas é imensa. Em algumas noites, rola música ao vivo.

