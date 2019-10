Hospedagem no bondinho do Pão de Açúcar será aberta em novembro

Redação



18/10/2019 | 15:18

Pela primeira vez na história, alguns sortudos turistas poderão se hospedar durante uma diária no bondinho do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. A experiência será oferecida de forma exclusiva pelo Booking.com por apenas duas noites – 12 e 13 de novembro.

Para tornar esse momento mais especial, além de dormir dentro do Bondinho e acordar em meio a uma vista de tirar o fôlego, os hóspedes farão uma visita guiada pelo complexo do Pão de Açúcar e poderão jantar no Clássico Sunset Club, um restaurante localizado no topo do morro, com vista para toda a cidade.

Os interessados devem acessar o Booking.com em 29 de outubro para reservar uma diária exclusiva para a noite de 12 de novembro. Em 30 de outubro, será possível fazer a reserva para 13 de novembro.

As duas datas estarão disponíveis a partir das 11h da manhã. As diárias sairão por R$ 200, já com o ingresso de entrada para o Pão de Açúcar. Entretanto, o transporte não está incluso no pacote.

Pontos turísticos mais famosos do Rio de Janeiro