Novo BMW X1 chega às concessionárias na próxima semana; veja preços e detalhes

18/10/2019 | 12:48

Produzido no Brasil, o novo BMW X1 chega às concessionárias na próxima segunda-feira (21/10). Com um visual renovado, o modelo está disponível em três versões, que serão vendidas a preços especiais durante o lançamento. A linha de entrada sDrive20i GP, por exemplo, sai de R$ 196.950 por R$ 189.950.

Os novos desenhos da grade de duplo rim e dos para-choques remetem a outros modelos da marca, como X3 e X5. Já o design renovado dos faróis de neblina, o escapamento maior e as rodas de liga leve de 18 polegadas deixam o carro com um visual ainda mais exclusivo.

Internamente, a tela da central de informação e entretenimento multimídia passa a medir 8,8 polegadas, na versão GP, e 10,25 polegadas, nas opções X Line e Sport. O conjunto de tecnologias embarcadas no modelo inclui ainda Head-up Display e BMW ConnectedDrive, um conjunto de funcionalidades acessível por meio de um SIM Card – o mesmo utilizado em telefones celulares – conectado à internet.

Motorização

O novo BMW X1 2020 é equipado com motor de quatro cilindros em linha, de 1.998 cm³, flex e dotado de tecnologia BMW TwinPower Turbo. Na versão sDrive20i, a unidade entrega 192 cavalos de potência (a 5.000 rpm) e 280Nm de torque (a 1.250 rpm), e está conectada a uma transmissão automática Steptronic de oito marchas e alavancas posicionadas atrás do volante (paddle-shift). O conjunto permite que o modelo acelere de zero a 100 km/h em 7,7 segundos e chegue a uma velocidade máxima de 225 km/h.

Na versão xDrive25i, por sua vez, o mesmo motor flex gera 231cv (a 5.000 rpm) e 350Nm (a 1.250 rpm) e está acoplado à mesma caixa de câmbio Steptronic, além de vir associado ao sistema de tração integral xDrive. Neste caso, o X1 alcança 100 km/h em 6,5 s e chega a 235 km/h de velocidade máxima.

O BMW X1 também vem equipado com o Driving Experience Control, com função Eco-Pro, que permite a quem estiver ao volante ativar diversos recursos. Entre eles o modo Comfort (para uma calibragem-padrão entre o motor e a transmissão), o modo Eco-Pro (para uma condução especialmente eficiente) e o modo Sport (que possibilita uma dirigibilidade mais dinâmica).

Versões e equipamentos

BMW X1 sDrive20i GP (no lançamento, preço especial de R$ 189.950. Preço normal: R$ 196.950)

Esta opção vem equipada com ar-condicionado automático digital, volante esportivo multi-funcional e revestido de couro, direção Servotronic, espelhos retrovisores externos com memória, aquecimento e rebatimento, abertura e fechamento automático do porta-malas, Comfort Access – capaz de controlar a abertura e o fechamento das portas sem a necessidade da chave –, pacote interno de conveniência e pacote de luzes internas. A lista de itens inclui ainda pneus BMW Star Marking com tecnologia Run-flat, Parking Assistant com câmera de ré, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro; sensores de chuva com acionamento automático dos faróis baixos, controle de cruzeiro, rodas de liga leve aro 18 polegadas Y-Spoke e rack system em preto.

BMW X1 sDrive20i X Line (no lançamento, preço especial de R$ 209.950. Preço normal: R$ 216.950)

Além de itens em comum com a versão GP, a X Line conta com assentos dianteiros esportivos com regulagem elétrica e memória, Sistema de Navegação Plus, Head-up Display e teto solar panorâmico.

BMW X1 xDrive25i Sport (R$ 235.950)

Além de itens em comum com a opção X Line, esta versão tem sistema de áudio Hi-Fi e rodas de liga-leve de 19 polegadas Y-spoke.

