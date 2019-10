Prêmio Black Friday de Verdade: veja as lojas virtuais que estão concorrendo

Da Redação, com assessoria



18/10/2019 | 12:48

Desde 2010, a Black Friday caiu no gosto dos brasileiros e vem crescendo ano após ano. Segundo o E-bit, 99% dos consumidores conhecem a data e 70% já compraram alguma vez. Em 2018, os e-commerces venderam quase R$ 3 bilhões na sexta-feira de descontos, sendo o dia com o maior volume de vendas do setor no ano.

Porém, os clientes ainda têm preocupação em relação a veracidade das promoções e os descontos oferecidos. Há alguns anos, uma popularização de pensamentos e alguns termos ironizando a questão dos preços iguais durante a Black Friday (por exemplo, “Black Fraude”), colocaram a credibilidade da campanha em xeque.

Para resolver essa questão, o site Black Friday de Verdade foi lançado em 2014 para ajudar o consumidor a selecionar as melhores ofertas no período, bem como reverter a imagem negativa da data junto aos clientes. Já em 2017, o portal passou a reconhecer os melhores lojistas com o Prêmio Black Friday de Verdade, uma parceria com o E-commerce Brasil, Abcomm e Digitalks.

Em sua terceira edição, um grupo de 31 especialistas do mercado de marketing digital e comércio eletrônico indicou, no decorrer de setembro, as 71 lojas que concorrerão em 15 categorias. A segunda fase é feita pela votação popular. Os consumidores podem escolher suas empresas favoritas clicando aqui.

Veja os finalistas:

– Bebê e Brinquedos: Rihappy, ToyMania, Tricae, PB Kids e Mercado Livre

– Bebidas: Evino, Wine, Empório da Cerveja, Zé Delivery e Grand Cru

–Cosméticos: O Boticário, Sephora, Ikesaki, Natura e Avon

– Eletrodomésticos e UD: Magazine Luiza, Americanas.com, Electrolux, Compra Certa e Extra

– Eletrônicos e Informática: Amazon Brasil, Americanas.com, Kalunga, Ricardo Eletro, Kabum!

– Esportes: Netshoes, Centauro, Decatlhon, FutFanatics e Under Armour

– Farmácias: Droga Raia, Drogaria São Paulo, Ultrafarma, Pague Menos e Drogaria Araújo

– Livros, Filmes e Games: Amazon Brasil, Saraiva, Submarino, Livraria Cultura e Mercado Livre

– Moda Íntima e Praia: Loungerie, HOPE, Marisa, Intimissimi e Valisere

– Moda, Calçados e Acessórios: Reserva, Dafiti, Renner, Riachuelo e Hering

– Móveis e Decoração: Mobly, Casas Bahia, Camicado, Havan e Marabraz

– Pet Shop: Petz, Pet Love, Zee Dog, Cobasi, Pet na Net

– Supermercados: Pão de Açúcar, Mambo Delivery, Carrefour, Supermercado Now e Meu Mercado em Casa

– Telefonia: Magazine Luiza, Americanas.com, Motorola, Webfones e Asus

– Viagens: Decolar.com, MaxMilhas, Hotel Urbano, Submarino Viagens e Hoteis.com