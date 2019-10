Mel Maia entrega estar apaixonada pelo namorado e revela aprovação dos pais: - Já o adotaram como filho

18/10/2019 | 12:11



Mel Maia está apaixonada e não esconde! Há quase dois meses namorando com o jogador de futebol João Pedro, de 18 anos de idade, a atriz de A Dona do Pedaço, de 15 anos, conversou com a colunista Fábia Oliveira e não conseguiu esconder sua empolgação com o novo relacionamento. Ela começa dizendo o seguinte:

- Estou curtindo muito, estou muito apaixonada. Estou falando mesmo porque eu estou realmente muito apaixonada. A gente está se dando muito, muito bem. Ele também está gostando muito de mim.

Mesmo com todo esse amor, a eterna atriz de Avenida Brasil garante que ambos não formam um casal grudento:

- É porque ele tem o trabalho dele, eu também tenho o meu. Mas independente de tudo, em qualquer folguinha, a gente está junto. E quando posso vou assistir ao jogo pra dar sorte, porque eu sou Fluzão, disse, fazendo referência ao time de futebol do amado, o Fluminense, do Rio de Janeiro.

Em relação aos ciúmes, Mel garante que não é um problema para ela:

- Não tenho problema porque eu também trabalho e sei como é essa situação toda. Estou superacostumada, não com jogador, porque nunca tinha namorado um, mas sei como é esse lance de trabalho. Então pra mim é supertranquilo.

Por fim, entrega que seus pais aprovaram o novo relacionamento:

- Receberam superbem. Minha mãe sempre foi de boa, sabe? Só tive um relacionamento antes dele. Minha mãe é super de boa. Ela sabe que a gente tem sentimento, ela já conhece os pais dele e nossos pais são supergrudados. Já o adotaram como filho, concluiu.