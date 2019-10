Cunhada de George Clooney é presa por dirigir embriagada em Cingapura e paga multa de 16 mil reais

18/10/2019 | 12:11



Tala Alamuddin Le Tallec, cunhada do ator George Clooney, foi presa na madrugada da última terça-feira, dia 15, em Cingapura, após ter sido pega dirigindo sob efeito do álcool, sem a carteira de motorista e documentação do veículo correta. Segundo o The Sun, a irmã de Amal Alamuddin já pagou uma multa de mais de três mil libras, aproximadamente 16 mil reais, mas permanecerá presa por mais três semanas.

No tribunal, foi relatado que ela estava dirigindo uma BMW do marido após uma noite de jantar com muita bebida com uma amiga. Segundo o tenente do caso, quando parada, Tala cheirava à bebida e teve dificuldade até para encontrar o freio de mão e, ao pegar sua carteira, apertou rapidamente o acelerador. Devido a essas atitudes, foi feito um teste de bafômetro, o qual registrou limites acima dos legais.

O advogado de defesa, Shashi Nathan, disse que sua cliente estava genuinamente arrependida pelo ocorrido.

Ainda segundo o site, a estilista já tinha sido detida anteriormente, em 2013, por dirigir embriagada em Cingapura. Até o momento, nem George Clooney nem sua esposa, Amal Clooney, se pronunciaram sobre o caso em questão.