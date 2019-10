Ana Maria Braga chora ao celebrar 20 anos do Mais Você e arma arquivo confidencial com Faustão

18/10/2019 | 12:11



Dia especial para Ana Maria Braga! Nesta sexta-feira, dia 18, a apresentadora celebrou os 20 anos do Mais Você com uma edição especial do programa, que foi transmitido dos Estúdios Globo de São Paulo, onde foi produzido até 2008, quando mudou para o Rio de Janeiro.

- Eu prometi que não ia chorar, mas não deu, declarou Ana Maria com os olhos marejados ao chegar de helicóptero na emissora.

Louro José, que tentava a todo tempo administrar o programa que sofreu com interferências de transmissão, ainda brincou com a situação:

- Não tá bom pra mim, ironizou ao falar que não entendia porque a apresentadora estava chegando de helicóptero enquanto ele teve que ir para São Paulo de ônibus.

No primeiro bloco da atração, Ana Maria relembrou momentos engraçados e icônicos da história do Mais Você em São Paulo. Ela ainda passeou pelos bastidores da Globo, que estava tododo decorado com balões em homenagem ao Mais Você.

Para a surpresa de todo mundo, na segunda parte da atração, Ana Maria Braga recebeu Fausto Silva. O apresentador, que raramente concede entrevistas, abriu uma exceção para amiga e aceitou o convite de participar do clássico café da manhã da comunicadora.

- O mais importante numa carreira, que hoje serve de exemplo, é você ter uma certa coerência. Serve para toda profissão. No teu caso especificamente, você fala sério e se expõe totalmente. É transparente mesmo. Gosta do que faz, sabe como fazer e não perde, elogiou Faustão.

Em seguida quem acabou sendo pego de surpresa foi Faustão! Ana Maria armou uma espécie de Arquivo Confidencial com o apresentador, que recebeu homenagens da família. Depois de ouvir as mensagens, Faustão comentou o assunto:

- O grande patrimônio que você conquista na vida é ter uma família digna, harmoniosa e ter orgulho de estar focado nela. É o que fortalece.

E Ana Maria comentou sobre a amizade deles:

-Não sei o que a gente vai estar fazendo nos próximos vinte anos. A nossa amizade vai o tempo que for. E eu quero fazer parte de mais comemorações.

E claro que a celebração não poderia deixar de contar com bolo, doces e champanhe! Ao final da atração, Faustão chegou a proteger Louro José da rolha da garrafa e acabou virando meme no Twitter, onde o nome dos apresentadores ficou entre os mais comentados desta manhã.