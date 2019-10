Ex-Chiquititas Cinthia Luz e Gui Araújo esquentam o clima em De Férias Com o Ex Celebs

18/10/2019 | 12:11



O mais novo episódio de De Férias com o Ex Celebs deu o que falar na noite da última quinta-feira, dia 17! Isso porque, em meio a muita pegação, um casal completamente improvável surgiu: Cinthia Luz e Gui Araújo.

Após a saída de Leo Picon e Mc Rebecca, o clima no reality show da MTV Brasil ficou para lá de tenso, afinal, ambos participantes estavam com assuntos pendentes na casa, já que a funkeira estava de romance com Flávio e o influencer tentando resolver uma treta com Stefani.

Ainda assim, parece que a tensão não impediu Cinthia e Gui de protagonizaram uma bela pegação durante o programa. A web, é claro, surtou com o novo casal e no Twitter não faltou comentários sobre a ex-Chiquititas!

A Cinthia e o Gui, socorro!, escreveu uma internauta.

Que pegação é essa de Cinthia e Gui? Chocada. Ex-Chiquititas, não superei, comentou outro.

É demais para mim, eu queria ser a Chiquitita, pediu uma terceira.