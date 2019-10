Em meio ao término, Travis Scott está passando um tempo na casa de Kylie Jenner

18/10/2019 | 11:11



O namoro de dois anos de Kylie Jenner e Travis Scott chegou mesmo ao fim. Segundo informações do site norte-americano People, os dois resolveram se afastar após algumas tentativas de fazer o relacionamento dar certo.

Mesmo assim, parece que há ainda esperanças, isso porque, para a alegria dos fãs, recentemente o TMZ noticiou que o clima entre o ex-casal está muito bom, visto que Travis está passando um bom tempo na casa de Kylie após ter fraturado o joelho durante um show em Nova York, nos Estados Unidos.

De acordo com a publicação, fontes próximas a Kylie revelaram que, apesar do fim do relacionamento, os dois ainda continuam bastante próximos e pretendem, até mesmo, passar as férias e festas de fim de ano juntos.

Pelo que parece a intenção de Kylie e Scott de passarem esse tempo juntos é de oferecer o ambiente mais saudável e feliz possível para a pequena Stormi.