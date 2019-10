9 viagens que custam menos que um iPhone 11 Pro Max

Redação



18/10/2019 | 11:18

Os preços dos novos modelos de IPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max, lançados em setembro pela Apple, foram revelados recentemente para o mercado brasileiro. E, como de costume, despertaram reações diversas.

A versão mais completa da linha, o 11 Pro Max, chegará às lojas brasileiras por R$ 9.599. Já o modelo mais simples, custará R$ 4.999. Em comparação ao ano passado, a nova geração de smartphones está cerca de 4% mais barata. Mas, ainda sim, o valor dói no bolso de muitas famílias.

Para quem tem esse dinheiro e está em dúvida se deve ou não investir no aparelho, confira algumas viagens que custam menos que um iPhone.

Floresta Amazônica

Divulgação Deque flutuante do Cristalino Lodge

No Cristalino Lodge, na cidade de Alta Floresta, sul da Amazônia, é possível passar alguns dias em meio à floresta gastando um valor inferior ao do celular top de linha de Apple.

O destino, aliás, é um convite para os hóspedes se reconectarem com a natureza e deixarem a tecnologia de lado para garantir momentos inesquecíveis envoltos por um bioma rico e encantador.

O pacote com quatro noites de hospedagem em apartamento standard, pensão completa, transfer e duas explorações diárias com guias locais sai a partir de R$ 5.600 por pessoa, mais as taxas.

Maceió, Alagoas

Divulgação Vista aérea do Pratagy Beach All Inclusive Resort

O Pratagy Beach All Inclusive Resort – Wyndham, de Maceió, que fica à beira da deserta praia de Pratagy, uma das mais belas e tranquilas da região, é uma excelente opção para relaxar e curtir ótimos momentos ao lado da família e dos amigos.

O pacote de uma semana no resort para dois adultos e uma criança, com regime de alimentação all inclusive, em novembro de 2019, sai a partir de R$ 6.998.

Divulgação Piscina do Kembali Hotel

Quem optar por viajar em vez de adquirir um novo smartphone da Apple pode se hospedar no Kembali Hotel, exclusivo para maiores de 18 anos aproveitar dias de intenso calor.

O empreendimento une tranquilidade, design, música e boa gastronomia em um único lugar. A decoração, a propósito, é um dos pontos fortes do negócio. Os detalhes criativos, dispostos em todos os cantos do Kembali, saltam aos olhos.

Pacotes com sete noites de hospedagem saem partir de R$ 3.609 por casal, na última semana de novembro.

África do Sul

Divulgação Safári na África é opção mais barata que o novo iPhone

Aventurar-se pela África do Sul também pode ser uma opção bastante interessante para quem deseja ter uma experiência única de um safári pelas savanas africanas.

O pacote de oito dias da Interpoint Viagens & Turismo sai a partir de US$ 2.210, cerca de R$ 9.068. Na oferta estão incluídas hospedagem em três regiões diferentes – Hoedspruit, Stellenbosch e Cape Town –, café da manhã diário, todas as refeições em um dos hotéis, traslados privativos e safáris em serviço regular com guia local.

Botanique Hotel & SPA

Divulgação Área de lazer do Botanique Hotel & SPA

Os viajantes podem aproveitar um fim de semana no Botanique Hotel & SPA, encravado nas montanhas da Mantiqueira, no Triângulo das Serras, em São Paulo, pelo valor de um smartphone.

O empreendimento foi construído e pensado para oferecer uma experiência além do luxo, com padrões de conforto e elegância absolutamente singulares.

As diárias para o fim de semana saem a partir de R$ 2.240 por casal (mínimo de duas noites), com café da manhã.

América Latina

Divulgação Casino do Enjoy Punta del Este

Uma opção para os viajantes é aproveitar no maior cassino da América Latina, o Enjoy Punta Del Este, no Uruguai. Com sorte é possível até faturar outro iPhone 11 Pro Max e aproveitar um dos balneários mais famosos do continente.

Para garantir um lugar à mesa de pôquer, Black Jack, roleta ou até mesmo no banquinho da caça-níquel é preciso desembolsar R$ 3.423 num pacote de quatro noites, em novembro, de domingo a quinta, com café da manhã, passagem aérea e traslados na suíte Punta.

Réveillon em Florianópolis

Divulgação Piscina do Slaviero Essential Ingleses Convention

O hotel Slaviero Essential Ingleses Convention, que terá festa, queima de fogos e ceia especial com bebidas inclusas no Ano Novo, oferece pacotes de no mínimo quatro dias a partir de R$ 3.800 por casal.

Adicionando o preço das passagens aéreas ida e volta, ainda sobra o suficiente para curtir os dias nas famosas e belas praias da ilha da magia – bem como as noites cheias de agitação.

Sessão de fotos no Tibete

Divulgação Cenário para sessão de fotos Shangri-La Lhasa

Visitar a cidade do Dalai Lama tem todo um contexto espiritual. Para algumas pessoas, ter o registro do que viveu ali apenas na alma não é suficiente. Por isso, o Shangri-La Lhasa oferece uma sessão de fotos de cerca de quatro horas, com trajes e maquiagem típica, pela propriedade do hotel, com as famosas montanhas do Tibete ao fundo, bem no coração do Himalaia.

O pacote com 40 fotos sai por R$ 586,86. As diárias para hospedagem no hotel partem dos R$ 400. Uma semaninha de hospedagem sai a R$ 2.800.

Portugal

Divulgação Suíte D. Luís Felipe, do Pestana Palace Lisboa

Outra opção para os viajantes é ter a oportunidade de contar aos amigos e familiares que dormiu como um monarca na suíte D. Manuel ou D. Luís Felipe, do Pestana Palace, em Lisboa.

O hotel, que é um dos mais luxuosos do mundo, está inserido em um palácio restaurado do século 19 e serviu de morada para a cantora Madonna, em 2017. A noite em uma das suítes sai a partir de R$ 7.182.

Lugares para visitar em 2019

Confira algumas opções de destinos para conhecer ainda este ano.